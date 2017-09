Nur fünf Prozent aller Pariser Stadtbewohner treten auf dem Weg zur Arbeit in die Pedale, auch wenn es sich oft nur um ein paar Kilometer handelt. Das soll sich ändern.

© dpa

Mobilität

Paris plant seine „Kopenhagisierung“

Bürgermeisterin Anne Hidalgo will die hohe Feinstaubbelastung in der französischen Hauptstadt in den Griff bekommen. Die ehrgeizige Pro-Rad-Politik ist dabei ein zentraler Baustein ihrer Bemühungen – sehr zum Ärger von Taxis und Autofahrern.