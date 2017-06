Polizisten sperren den Bereich um die Kathedrale Nôtre-Dame im Herzen von Paris ab.

© AP

Attacke auf Polizisten

Paris: Angreifer vor Nôtre-Dame niedergeschossen

Ein Angreifer hat nach Polizeiangaben einen Polizisten nahe der Kathedrale Nôtre-Dame in Paris attackiert. Der Beamte schoss den Angreifer an und verletzte ihn, wie am Dienstag aus Polizeikreisen verlautete.