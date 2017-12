Papst Franziskus ist am Freitag in Bangladesch mit Rohingya-Fluechtlingen aus Myanmar zusammengetroffen.

© OSSERVATORE ROMANO

Bangladesch

Papst bittet Rohingya um Verzeihung

Tagelang hatte sich die Weltöffentlichkeit gefragt, ob Papst Franziskus auf seiner Südostasien-Reise nach Myanmar und Bangladesch das Rohingya-Thema ansprechen werde. Nachdem er das Schicksal der unterdrückten Minderheit in Myanmar noch verschwieg, bat der Papst die Rohingya am Freitag in Bangladesch um Verzeihung.