Die Krise in Venezuela droht außer Kontrolle zu geraten.

Eskalation in Venezuela

Panzerwagen überfährt Demonstranten

Die Auseinandersetzungen in Venezuela zwischen Polizei und Demonstranten eskalieren weiter. Dramatisch sind die Bilder als in Caracas ein brennender Panzerwagen in eine Menge hineinfährt und mindestens einen Mensch überfahrt. An anderer Stelle stirbt ein 17-Jähriger.