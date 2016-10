Pressekonferenz der Polizei

Hatte Dschaber al-Bakr Unterstützer? Wie wurde er festgenommen? Am Montagmittag informiert die Polizei in Dresden über den Stand der Ermittlungen. Wir berichten live. Der von dem mutmaßlichen Terroristen hergestellte Sprengstoff sei möglicherweise bereits als Sprengstoffgürtel einsetzbar gewesen, berichtet der LKA-Chef.

Dresden/Hannover. Der festgenommene Terrorverdächtige Dschaber al-Bakr wird am Montagmittag am Dresdner Amtsgericht vernommen. Zwei SEK-Fahrzeuge und ein Bus brachten den Terrorverdächtigen in den Komplex unweit der Elbe. Zuvor hatten Landsleute des Syrers al-Bakr in ihre Wohnung aufgenommen und gefesselt – so konnte die Polizei den mutmaßlichen Terroristen ohne den Einsatz eines Sondereinsatzkommandos am Montagmorgen festnehmen.

Er hatte nach bisherigen Ermittlungen einen Bombenanschlag vorbereitet. Bei einer Anti-Terror-Razzia hatte die Polizei mehrere hundert Gramm hochexplosiven Sprengstoff sichergestellt, auch ein möglicher Komplize wurde festgenommen. In der Wohnung des mutmaßlichen Komplizen wurde der Sprengstoff TATP gefunden – dieser wurde auch bei Anschlägen in Paris und Brüssel verwendet.

Nähere Angaben zu den Syrern, die al-Bakr in ihrer Wohnung festhielten und fesselten, wollten weder der LKA-Chef Jörg Michaelis noch Sachsens Innenminister Markus Ulbig machen.

Die Polizei informiert ab 13.30 Uhr über den Stand der Ermittlungen. Wir berichten live.

Von RND/are/wer

