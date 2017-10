Oppositionspolitiker Alexej Nawalny

© dpa

Russland

Oppositioneller Nawalny aus Arrest entlassen

Nach 20 Tagen Arreststrafe ist der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny am Sonntag in Moskau freigelassen worden. Er wolle abends bei einer Kundgebung in Südrussland sprechen. Das kündigte der 41-Jährige auf Instagram an.