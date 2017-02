SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann fand deutlich Worte für AfD-Mann Björn Höcke: „Für mich ist er ein Nazi.“

Klare Ansage

Oppermann bezeichnet Höcke als „Nazi“

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann hat den umstrittenen Thüringer AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke scharf angegriffen. „Für mich ist Björn Höcke ein Nazi“, so Oppermann bei einer SPD-Veranstaltung in Erfurt. Höcke hatte in einer Rede Kritik am Holocaust-Gedenken geübt.