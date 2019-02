London

Das nicht enden wollende Brexit-Drama ist um eine Posse reicher: Laut eines Berichtes des Fernsehsenders ITV News soll der britische Chefunterhändler Olly Robbins in einer Brüsseler Bar die geheime Strategie von Premierministerin Theresa May ausgeplaudert haben.

TV-Korrespondent Angus Walker berichtete, er habe zufällig und unfreiwillig ein Gespräch mitgehört, in dem Robbins angekündigt habe, dass May erst Ende März eine weitere Abstimmung über den mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag anstrebe.

Sie wolle so den Druck auf die Abgeordneten erhöhen, dem umstrittenen Deal entweder in letzter Minute noch zuzustimmen oder eine lange Verschiebung des Austritts zu riskieren. Eigentlich wollen die Briten die EU am 29. März verlassen.

Mays Regierung spielt den Bericht runter

In der britischen Öffentlichkeit verursachte der Bericht einige Aufregung, vermuten Beobachter doch bereits seit Längerem, dass May bewusst Zeit schinde. Die angebliche Äußerung von Robbins würde dafür eine plausible Erklärung liefern.

Die britische Regierung bemühte sich am Mittwoch, die Sache herunterzuspielen. Brexit-Minister Stephen Barclay sagte, die Regierung plane keine Verschiebung. „Die Premierministerin hat sehr klar gemacht, dass wir einem Austritt am 29. März verpflichtet sind“, betonte er.

