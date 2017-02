| Petra Rückerl

NP Interview

Olivia Jones alias Oliver Knöbel aus Springe durfte für die Grünen den Bundestagspräsidenten mitwählen. Danach stand die Dragqueen der NP Rede und Antwort.

Berlin. War die Abstimmung aufregend?

Ja, ich war überrascht wie herzlich und locker die Atmosphäre war.

Was hat Ihnen am besten gefallen?

Mein Pläuschchen mit der Kanzlerin. Ich habe sie zum G20 Gipfel auf ein Käffchen zu mir in meine Bar eingeladen. Sie hat gekontert, dass sie leider keine Zeit hat, aber mir gerne den Trump vorbeischickt.

Was ist von Bundespräsident Steinmeier zu erwarten?

Versöhnen statt spalten, Mut machen statt Wut schüren. Und hoffentlich setzt er sich für eine tolerante Gesellschaft ein.

Gab es Gemeinsamkeiten mit dem Dschungelcamp, in dem Sie 2013 waren?

Die Hitze im Foyer. Und Wutbürgerin Frauke Petry beobachten zu müssen, wie sie ihre Grimassen schneidet, war für mich eine echte Dschungelprüfung.

Frau Merkel strahlte sehr in Ihrer Nähe. Haben Sie einen neuen Fan?

Wir kennen uns schon länger und uns vereint der trockene Humor. Und ich habe das Gefühl, dass ich langsam etwas auf sie abfärbe. Sie war ja als Kanarienvogel unterwegs und mit mir ein bunter Tupfer.

Auf dem NPD-Parteitag in Hannover 2007 machten Sie sich über die „braune Hasen“ lustig. Auf dieser Bundesversammlung gab es offenbar auch welche. Hatten Sie Lust, denen die Ohren lang zu ziehen?

Ich habe ja eigentlich durch meine Jobs auf St. Pauli keine Berührungsängste. Aber ich möchte die Ohren von keinem der braunen Häschen anfassen müssen.