Grünen-Chef Cem Özdemir.

© dpa

US-Einsatz

Özdemir nennt Trumps Afghanistan-Pläne zynisch

US-Präsident Donald Trump will 4000 zusätzliche US-Soldaten in Afghanistan stationieren, um das Land zu stabilisieren. Grünen-Chef Cem Özdemir bezeichnet dessen Strategie als zynisch: „America first“ heiße für Trump in Afghanistan „America only“.