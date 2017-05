Ex-US-Präsident

Eigentlich wollte er sich aus der politischen Bühne zurückziehen, doch „die Wahl in Frankreich ist zu wichtig“, sagt der ehemalige US-Präsident nun in einem Video. Ein beherzter Appell an alle Franzosen.

Paris. Der frühere US-Präsident Barack Obama hat kurz vor dem Finale der Präsidentenwahl in Frankreich den sozialliberalen Kandidaten Emmanuel Macron unterstützt. „Er hat sich für liberale Werte eingesetzt“, sagte Obama in einer Videobotschaft, die Macrons Wahlkampfteam am Donnerstag veröffentlichte. „Er spricht die Hoffnungen der Menschen an, nicht ihre Ängste.“

Der 39-jährige Ex-Wirtschaftsminister Macron trifft bei der Stichwahl um das französiche Präsidentenamt am Sonntag auf die Rechtspopulistin Marine Le Pen. Wegen Le Pens Anti-EU-Positionen gilt die Abstimmung als Schicksalswahl für Europa.

„Es lebe Frankreich“

„Ich habe nicht vor, mich in vielen Wahlen einzubringen, jetzt wo ich nicht mehr für ein Amt kandidieren muss“, sagte Obama, der im Januar von Donald Trump abgelöst worden war. „Aber die französische Wahl ist sehr wichtig für die Zukunft Frankreichs und die Werte, die uns so wichtig sind.“ Obama beendete seine kurze Botschaft mit den Ausrufen „En Marche!“ („Auf dem Weg!“, der Name von Macrons Bewegung) und „Vive la France!“ - „Es lebe Frankreich“.

Von RND/dpa

