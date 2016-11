US-Präsident Barack Obama ist zu einem dreitägigen Besuch in Deutschland eingetroffen. © AFP

US-Präsident besucht Deutschland

US-Präsident Barack Obama ist zum letzten Deutschland-Besuch seiner Amtszeit eingetroffen. Am Abend ist er mit Bundeskanzlerin Merkel zum Essen im Luxushotel Adlon verabredet – mit seiner „wohl engsten internationalen Verbündeten“.

Berlin. Das US-Regierungsflugzeug Air Force One kam aus Athen und landete um 17.51 Uhr am Flughafen Tegel. Um 18.07 Uhr verließ Obama die Maschine. Der Präsident wurde von Vertretern der Bundesregierung, der US-Botschaft und einem Ehrenspalier der Bundeswehr empfangen.

Vom militärischen Teil des Flughafens ging es mit einer großen Autokolonne über abgesperrte Straßen zum Hotel Adlon am Brandenburger Tor. Dort traf sich Obama mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Er hatte sie zu einem Abendessen in privater Atmosphäre eingeladen. Dass es am Mittwochabend Informationen über Inhalte der Unterredung Merkels mit Obama geben könnte, galt als wenig wahrscheinlich. Im Vorfeld hatte der scheidende US-Präsident die Kanzlerin als die „wohl engste internationale Verbündete“ seiner Amtszeit bezeichnet.

Arbeitstreffen am Donnerstag im Kanzleramt

Wie die „Bild“-Zeitung berichtete, betrat Angela Merkel gegen 19.30 Uhr das Hotel. Für das Abendessen seien sie und Obama mit dem Aufzug in die Bel Etage des Adlons gefahren, ein Zwischenstockwerk zwischen Erdgeschoss und der 2. Etage. Die Nachrichtenagentur dpa spekulierte, dass das Abendessen möglicherweise in dem sehr kleinen und exklusiven Restaurant Lorenz Adlon Esszimmer stattfindet. Obama hat anschließend wahrscheinlich einen kurzen Heimweg: Er soll eine Suite im Hotel bewohnen.

Andere Adlon-Gäste gelangten am Mittwoch nur durch extra aufgebaute Zelte mit Sicherheitskontrollen und Metalldetektoren ins Hotel. Unweit des Zeltes stehen während des Besuchs Räumpanzer der Polizei. Neugierige werden auf Abstand gehalten.

Keine öffentliche Rede geplant

Der gesamte Bereich um Kanzleramt, Reichstag, Brandenburger Tor, amerikanischer Botschaft, Adlon und das Holocaust-Mahnmal ist drei Tage lang für Autos und weitgehend auch für Fußgänger gesperrt. Die Polizeigitter reichen bin in den Tiergarten. Eingelassen werden nur Nachbarn mit Ausweis. Anders als bei den großen Auftritten 2008 an der Siegessäule und 2013 am Brandenburger Tor ist diesmal allerdings keine öffentliche Rede geplant.

5000 Polizisten sind im Einsatz, dazu kommen Scharfschützen und Polizeiboote auf der Spree. Gullydeckel wurden versiegelt, einige U-Bahnhöfe und ein S-Bahnhof sind geschlossen. Der Luftraum über der Hauptstadt ist für die meisten Privatflugzeuge und für Drohnen und Modellflugzeuge gesperrt.

Offiziell empfängt Merkel den scheidenden US-Präsidenten dann am Donnerstagnachmittag im Kanzleramt zu politischen Beratungen – das ist das eigentliche Arbeitstreffen. Dabei soll es um die Zusammenarbeit mit dem designierten Präsidenten Donald Trump gehen. Abends lädt Merkel zu einem größeren Essen ins Kanzleramt. Am Freitag folgen Gespräche mit anderen europäischen Regierungschefs, sie kommen dafür nach Berlin. Mittags fliegt Obama weiter nach Peru.

