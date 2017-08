OSZE rügt Donald Trump für Angriffe auf Medien

Pressefreiheit

Er hat sie unter anderem als „Feinde des Volkes“ bezeichnet – nun hat US-Präsident Donald Trump sich für seine Attacken gegen die US-Medien eine Rüge der OSZE eingehandelt. Trump setze durch seine Aussagen Journalisten möglicherweise Gewalt aus.

Wien. In einem Brief an US-Außenminister Rex Tillerson bezog sich der OSZE-Beauftragte für Medienfreiheit, Harlem Désir, auf eine Rede Trumps am 22. August in Arizona, in der Trump die Medien als verlogen, falsch und unehrlich diffamiert hatte. „Ich rufe die US-Regierung auf, von solchen Attacken gegen die Medien abzusehen“, schrieb der Franzose Désir.

Solche Aussagen Trumps seien problematisch. Sie untergraben die Rolle der Medien in einer demokratischen Gesellschaft, nämlich, die Arbeit der Regierungen kritisch zu begleiten, wie Désir schrieb. Medien als „Feinde des Volkes“ zu bezeichnen, wie Trump es öfter getan hat, setze Journalisten möglicherweise Gewalt aus.

Die OSZE mit 57 Mitgliedsländern in Europa, Asien und Nordamerika – darunter die USA – ist eine Sicherheitsorganisation, die sich für Frieden, Stabilität und Demokratie einsetzt. Österreich hat zur Zeit den Vorsitz und übergibt den Stab 2018 an Italien.

Von dpa/RND

Wien