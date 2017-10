Der Supreme Court in London.

© picture alliance / dpa

Supreme Court

Nordirlands Abtreibungsverbot vor höchstem Gericht

In Vereinigten Königreich gibt es juristischen Ärger um die Abtreibungsgesetze. Anders als in England, Schottland und Wales dürfen Frauen in Nordirland nach Vergewaltigungen nicht abtreiben. Nun steht das Verbot auf dem Prüfstand des obersten britischen Gerichts.