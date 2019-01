Bangkok

Grundlage sei eine Empfehlung der Vereinten Nationen, wie das Innenministerium in einer Mitteilung vom Mittwoch berichtete. Demnach hat das Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR) den Fall von Rahaf Mohammed al-Kunun zur Prüfung an Australien überwiesen.

Al-Kunun war am Samstag in Bangkok gelandet, nachdem sie aus Kuwait vor ihrer Familie geflüchtet war. Nachdem sie zunächst von den thailändischen Behörden festgesetzt worden war und sich weigerte, einen Rückflug nach Kuwait anzutreten, verbarrikadierte sie sich in einem Hotelzimmer.

Über soziale Medien machte sie ihren Fall öffentlich. Sie habe Angst um ihre Sicherheit, wenn sie zu ihrer Famiie zurückkehre, schrieb sie. Später wurde sie in die Obhut von UNHCR-Mitarbeitern gegeben, während ihr Antrag auf einen Flüchtlingsstatus geprüft wurde.

Von RND/dpa