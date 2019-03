London

Erst hoffnungsvolle Zugeständnisse von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, dann die große Niederlage im britischen Parlament – das Brexit-Chaos rund um Großbritanniens Premierministerin Theresa May spitzt sich immer weiter zu.

Am Mittwochabend steht die nächste wegweisende Abstimmung im britischen Unterhaus auf der Agenda. Dann entscheiden die Abgeordneten über die Möglichkeit eines No-Deal-Brexits. Bereits im Vorfeld wird aber diskutiert, reagiert und agiert, um den Brexit letztlich doch noch in trockene Tücher zu bringen.

Die aktuellen Ereignisse lesen Sie im Newsblog:

+++ 13.17 Uhr: Barnier fordert klare Linie beim Brexit

Der Brexit-Unterhändler der EU, Michel Barnier, hat von London eine klare Linie für den Austritt aus der Europäischen Union gefordert. „Das Vereinigte Königreich - das ist seine Verantwortung - muss uns sagen, was es für unsere zukünftigen Beziehungen will“, sagte Barnier.

Diese Frage stelle sich noch vor der Entscheidung über eine mögliche Verschiebung des Brexits. „Eine Verlängerung der Verhandlung - um was zu tun?“, fragte Barnier. Die EU sei so weit gegangen, wie sie konnte, betonte er. „Es wird keine weiteren Zusicherungen oder Interpretationen geben.“

Das britische Unterhaus hatte den von Regierungschefin Theresa May mit der EU vereinbarten Austrittsvertrag am Dienstagabend erneut mit großer Mehrheit abgelehnt. Am Mittwochabend soll das Parlament entscheiden, ob das Land ohne Vertrag aus der EU ausscheiden soll.

+++ 13.15 Uhr: Chaos-Brexit würde mehr als 105.000 Briten in Deutschland treffen

Insgesamt 105.480 Briten ohne Doppelpass in Deutschland stehen nach dem EU-Austritt ihres Landes vor einer ungewissen Zukunft. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Frage der FDP-Abgeordneten Linda Teuteberg hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die weitaus meisten Briten in Deutschland lebten demnach Ende Januar in Nordrhein-Westfalen (rund 24.000), gefolgt von Berlin (rund 19 700) und Bayern (rund 16.400).

Der Großteil der Briten in Deutschland wird sich nach dem Brexit um einen Aufenthaltstitel bemühen müssen. Das Ministerium bekräftigte in seiner Antwort, dass Innenminister Horst Seehofer ( CSU) einen Erlass plane, der ihnen hierfür eine Übergangszeit von drei Monaten den Aufenthalt hierzulande einräumt.

„Während dieser Zeit besteht für diese Personengruppe weiter Zugang zum Arbeitsmarkt und zu Sozialleistungen“, heißt es. Bei einer Verlängerung darüber hinaus müsse der Bundesrat zustimmen. Als Noch-EU-Bürger genießen Briten wie die Angehörigen anderer EU-Staaten auch im Prinzip Freizügigkeit innerhalb der Staatengemeinschaft.

Die Briten in Deutschland hätten „im Vertrauen“ auf die EU-Freizügigkeit Lebensentscheidungen getroffen, schreibt das Ministerium. Es sei deshalb Ziel, dass „alle in Deutschland lebende freizügigkeitsberechtigte Briten und ihre Familienangehörigen einen Aufenthaltstitel erhalten“.

Auch für Fälle, in denen dies nicht problemlos möglich sei, prüfe das Ministerium die Rahmenbedingungen und stimme sich dazu mit den Ländern ab, die für Aufenthaltstitel zuständig seien.

Teuteberg, die migrationspolitische Sprecherin ihrer Fraktion ist, begrüßte die Ankündigung. Sie kritisierte aber: „Der Übergangszeitraum von drei Monaten, den die Bundesregierung für eine Legalisierung des Aufenthaltes britischer Staatsbürger in Deutschland vorsieht, ist viel zu kurz, um die nötigen Anträge stellen und entscheiden zu können. Ich erwarte daher schnellstmöglich eine verbindliche Zusicherung der Bundesregierung, dass sie eine deutliche Verlängerung der Frist anstrebt.“

+++ 12.50 Uhr: Chaos-Brexit macht VW-Autos teurer für Briten

Autos von Volkswagen könnten bei einem ungeregelten Brexit wegen neuer Zölle teurer für Briten werden. VW kündigte am Mittwoch an, die Mehrkosten gegebenenfalls an Kunden weiterzugeben. „Wir müssten dann über höhere Preise sprechen“, sagte der fürs Tagesgeschäft der Marke Volkswagen Pkw zuständige Manager Ralf Brandstätter.

Großbritannien ist der zweitwichtigste Absatzmarkt für VW in Europa. Rund 500.000 Wagen lieferte der Konzern vergangenes Jahr dorthin aus. Autobauer tun sich im harten Preiswettbewerb bei Zollerhöhungen aber oft schwer, höhere Preise am Markt zu erzielen, was die Gewinne belasten kann.

Bei einem Brexit ohne Abkommen würde Großbritannien von einem Tag auf den anderen zu einem Drittstaat zur EU werden und es könnten Zölle für die Einfuhr von Autos aus deutscher Produktion fällig werden.

+++ EU-Politiker für zweites Brexit-Referendum

CSU-Europapolitiker Manfred Weber spricht sich für ein zweites Referendum in Großbritannien aus: „Es wäre der logische nächste Schritt, die Menschen erneut zu fragen“, sagte der Fraktionschef und Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei am Mittwoch im Europaparlament. Auch der sozialdemokratische Fraktionschef Udo Bullmann warb für eine zweite Volksabstimmung.

Beide zeigten sich entnervt über die Hängepartie um den britischen EU-Austritt. Das Chaos in London drohe auch die EU anzustecken und wichtige Zukunftsdebatten vor der Europawahl zu überschatten, sagte Weber. „Wir können so nicht weitermachen.“ Er sei deshalb gegen eine Verschiebung des Brexits „ohne klare Vision“, wofür die Extrafrist genutzt würde.

Auch der Brexit-Beauftragte des Parlaments, Guy Verhofstadt, wandte sich gegen eine ausgedehnte Verlängerung der Verhandlungsfrist, denn dann könnte das Problem alle anderen Fragen der EU überlagern. Er forderte erneut einen überparteilichen Konsens im britischen Parlament. „Bitte entscheidet euch in London“, sagte Verhofstadt.

Die Linken-Fraktionschefin Gabi Zimmer sagte, da es keine Mehrheit für einen geordneten Austritt gebe, drohe ein „mad Friday“, ein verrückter Freitag, am Brexit-Datum 29. März. Nun müssten in jedem Fall die Rechte der EU-Bürger in Großbritannien und der Briten in der EU gesichert und eine harte Grenze auf der irischen Insel verhindert werden. „Die irische Einheit wäre die einfachste Lösung“, sagte Zimmer.

+++ 11.45 Uhr: EU zeigt sich weiterhin gesprächsbereit

Auch nach dem erneuten Nein des britischen Parlaments zum Brexit-Vertrag zeigt sich die Europäische Union offen für weitere Gespräche mit London. Man sei bereit für weitere Klarstellungen, wenn es der Ratifizierung des Austrittsabkommens in Großbritannien helfe, sagte die rumänische Europaministerin Melania Gabriela Ciot am Mittwoch für den Vorsitz der EU-Länder. „Wir bleiben offen für Gespräche, solange ein Ende in Sicht ist.“

Großbritannien müsse nun eine klare Linie finden, forderte die Ministerin in einer Debatte des Europaparlaments. „In der Zwischenzeit ist die einzige Gewissheit wachsende Unsicherheit.“

Auch EU-Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans sagte, die EU befinde sich nun in den Händen des politischen Systems in London. „Die Antwort wird von dort kommen müssen“, sagte Timmermans. Die EU-Kommission bleibe indes bei ihrer Linie: „Wir wollen in dieser sehr schädlichen Situation so wenig Schaden wie möglich anrichten.“

Von RND/dpa/lf