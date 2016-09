Ermittler der Polizei auf Spurensuche. Noch ist der Hintergrund der Explosion unklar. © Jason Szenes

Kriminalität

New York verstärkt Sicherheit mit weiteren Einsatzkräften

Zur Anreise der 140 Staats- und Regierungschefs bei den UN gilt in New York dieser Tage ohnehin die höchste Sicherheitsstufe. Verschärft wird die Lage nun durch die Explosion in Manhattan. Von einem Täter und Hinweisen auf Motive fehlt den Ermittlern bisher jede Spur.