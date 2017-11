Neues Rätselraten im Fall Zarrab

Anklage in New York

Eigentlich droht dem iranisch-türkischen Geschäftsmann Reza Zarrab wegen Goldschmuggel und Bestechung der Prozess. Doch die US-Kronzeugenregelung könnte ihn davor retten. Für den türkischen Präsidenten Erdogan wäre dieser Deal brisant. Denn Zarrab soll zu einem Korruptionsskandal in höchsten Regierungskreisen aussagen.

Istanbul/New York. Die Spannung steigt. Am kommenden Montag sollte in New York das Verfahren gegen den iranisch-türkischen Geschäftsmann Reza Zarrab beginnen. Doch jetzt wurde der Prozessauftakt überraschend verschoben. Kommt Zarrab womöglich gar nicht vor Gericht?

19 Monate saß Reza Zarrab in New York in Untersuchungshaft. Der prominente Unternehmer, den Staatschef Recep Tayyip Erdogan 2015 persönlich zum türkischen „Exportchampion des Jahres“ adelte, soll in den Jahren 2011 bis 2014 mit dubiosen Goldtransfers zwischen der Türkei und dem Iran das US-Embargo gegen Teheran unterlaufen haben. Dafür könnte ihm eine jahrzehntelange Haftstrafe drohen. Aber jetzt verdichten sich Hinweise, dass Zarrab aus der Rolle des Angeklagten in die des Kronzeugen schlüpfen will.

Seinen einstigen Förderer Erdogan könnte das in Bedrängnis bringen. Medienberichten zufolge besitzen die Ermittler Mitschnitte von Telefongesprächen zwischen Zarrab und Erdogan, die zeigen, dass der damalige Premier von den Transaktionen wusste. Die Ankläger prüfen, ob in diesem Zusammenhang Schmiergelder an türkische Banker und politische Amtsträger geflossen sind.

Zarrab könnte gegen Erdogans Getreue aussagen

Dieser Verdacht ist nicht neu. Zarrab war eine Schlüsselfigur in dem Korruptionsskandal, der Ende 2013 die damalige Regierung Erdogan in Bedrängnis brachte. Er kam kurzzeitig in Untersuchungshaft, wurde aber freigelassen und rehabilitiert, nachdem die Regierung die Affäre niederschlug. Die an den Korruptionsermittlungen beteiligten Staatsanwälte und Polizisten wurden entlassen oder strafversetzt.

Vor diesem Hintergrund hat der bevorstehende Prozess in New York für Erdogan hohe politische Brisanz – zumal neben Zarrab auch der ebenfalls in den USA festgenommene frühere Vizechef der staatlichen türkischen Halkbank, Hakan Atilla, und – in Abwesenheit – Erdogans damaliger Wirtschaftsminister Zafer Caglayan angeklagt sind.