Wolfgang Schäuble (oben,2. v. l.) soll zum Bundestagspräsidenten gewählt werden. Thomas Oppermann (oben, v.l.n.r.), Hans-Peter Friedrich, Albrecht Glaser (unten, v.l.n.r.), Wolfgang Kubicki, Claudia Roth und Petra Pau sollen seine Stellvertreter werden.

AfD sorgt für Ärger

Neuer Bundestag startet mit Präsidiumswahl

In der ersten Sitzung des 19. Bundestags am Dienstag droht Ärger. Denn die AfD will gegen Wolfgang Schäuble als Bundestagspräsidenten stimmen. Aber auch der AfD-Kandidat für den Vize-Posten in diesem Amt sorgt für Unstimmigkeiten bei den anderen Fraktionen. Sie wollen sich gegen Albrecht Glaser entscheiden.