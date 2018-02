Neue Stolpersteine beim Brexit

Michel Barnier will die Briten dazu zwingen, auch in der Übergangsphase EU-Bestimmungen einzuhalten. Sollten die sich weigern, könnte Brüssel sofort den Zugang zum Binnenmarkt sperren. © imago/Xinhua

Diplomatischer Zwist

Zwischen London und Brüssel knirscht es gewaltig. Bei den Brexit-Verhandlungen fordert die britische Seite Sonderregelungen auch während einer Übergangsphase, die die EU-Partner nicht akzeptieren wollen. Der Zeitplan gerät einmal mehr ins Wanken.

Brüssel. Vier Tage lang verhandelten Briten und Europäer in diese Woche über den Brexit – doch am Ende gab es statt Fortschritten nur neuen Ärger. „Wir wollen das Vereinigte Königreich nicht bestrafen“, sagte EU-Chefunterhändler Michel Barnier am Freitag. Doch genau so empfindet London, was die Union in dieser Woche an Regelungen über die nach dem Austritt geplante Übergangsphase vorgesehen hat.

In dieser Zeit soll Großbritannien alle europäischen Vorschriften weiter beachten müssen – also auch die, die während dieser 21 Monate ab März 2019 erlassen werden. Und dann folgt in dem Papier, das die Kommission in der nächsten Woche mit den Staats- und Regierungschefs abstimmen will, eine Fußnote, die in der britischen Hauptstadt offenbar für helle Aufregung gesorgt hat.

Zunächst soll die Insel bis Ende 2020 Zugang um europäischen Binnenmarkt haben. In Streitfällen müsste der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entscheiden. Schon diese Absicht stößt im Vereinigten Königreich auf strikte Ablehnung.

Doch als völlig inakzeptabel gilt der Vorschlag, dass die EU den Zugang zum Binnenmarkt sofort und ohne Gerichtsurteil aufkündigen könnte, falls ein Gerichtsverfahren zur Beilegung eines Streits länger dauern sollte als der geplante Übergang.

Brüssel misstraut London erheblich

„Ich glaube, es ist nicht im guten Weilen geschehen, ein Dokument zu veröffentlichen, in offensichtlich unhöflicher Sprache, und anzudeuten, dass man effektiv die Übergangsphase abbrechen könnte“, schimpfte der britische Brexit-Minister David Davis, als er den Zusatz entdeckte. „Es ist unklug“, so etwas bekannt zu machen.