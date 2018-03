Bedingungen erfüllt: Griechenland soll weitere Milliarden aus dem Rettungsprogramm erhalten.

Milliardenhilfen

Neue Finanzspritze für Athen

Athen kann in etwa zwei Wochen mit einer weiteren Finanzspritze rechnen. Die Euro-Arbeitsgruppe gab am Freitag in Brüssel grünes Licht für die Bereitstellung von 5,7 Milliarden Euro.