Nato macht Druck wegen Afghanistan-Aufstockung

Brüssel. Auf Deutschland und andere Nato-Staaten steigt der Druck, im kommenden Jahr mehr Soldaten nach Afghanistan zu schicken. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg machte am Donnerstag nach einem Verteidigungsministertreffen deutlich, dass für die geplante Verstärkung des Ausbildungseinsatzes noch immer nicht genügend geeignete Kräfte zur Verfügung stünden.

„Einige Länder haben neue Ankündigungen gemacht“, sagte er. „Es gibt aber noch immer einige Lücken.“ Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen äußerte sich zurückhaltend, schloss ein zusätzliches Engagement aber nicht aus. „Im letzten Jahr, als andere ihre Truppenzahlen reduziert haben, da hat Deutschland aufgestockt um 20 Prozent“, sagte die CDU-Politikerin. Sie sehe die Bundeswehr deswegen nicht „in erster Reihe“ bei der Aufstockung.

US-Soldaten machen sich zum Abflug in einem Hubschrauber vom Typ UH-60 Blackhawk bereit. Quelle: dpa

Details der aktuellen Truppenplanungen blieben auch am Donnerstag unklar. Stoltenberg sagte lediglich, dass sich nach derzeitigem Stand 27 Staaten an der Verstärkung des Einsatzes beteiligen wollten und dass die Zahl der Soldaten in Afghanistan von rund 13 000 auf rund 16 000 steigen werde.

Deutschland wird nach Angaben aus Bündniskreisen zu den 27 Ländern gezählt, die ein verstärktes Engagement zugesagt haben. Dieses soll aber zunächst nur im Rahmen der sogenannten Mandatsobergrenze erfolgen, die eine Entsendung von bis zu 980 Soldaten erlaubt.

Informationen der Deutschen Presse-Agentur zufolge will Deutschland Experten für eine Führungskräfte-Akademie der afghanischen Sicherheitskräfte in Kabul zur Verfügung stellen. Dafür müssten dann aber wohl deutsche Soldaten aus dem Norden Afghanistans abgezogen werden.

Die Nato-Mission Resolute Support (RS) hat Anfang 2015 die langjährige Vorgängermission ISAF abgelöst. Unter ISAF haben Nato-Soldaten in Afghanistan auch gekämpft – unter RS dürfen sie nur noch „trainieren, assistieren und beraten“. Der größte Teil der deutschen Soldaten ist im Norden in Masar-i-Scharif eingesetzt, wo sie das deutsche Lager verwalten, das als Basis für den Einsatz anderer Nationen sowie für Spezialkräfte dient. Für den eigentlichen Beratungseinsatz stehen derzeit weniger als 100 Soldaten zur Verfügung.