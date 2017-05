Nato-Gipfel Ende Mai 2017 in Brüssel: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (von links), die britische Premierministerin Theresa May, US-Präsident Donald Trump und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Die Türkei kommt offenbar als Gastgeber für so ein Treffen nicht in Frage. © AP Photo/Matt Dunham, Pool

Medienberichte

Die Nato-Staaten haben offenbar ein Angebot des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ausgeschlagen, im kommenden Jahr den Gipfel des Militärbündnisses auszurichten. Man wolle die Türkei nicht „international aufwerten“. Unter anderem Deutschland hatte offenbar zu dieser Entscheidung gedrängt.

Berlin. Zahlreiche Nato-Länder, angeführt von Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Dänemark, hätten sich vehement gegen ein Nato-Treffen in Istanbul ausgesprochen, berichtet „Die Welt“ unter Berufung auf hohe Nato-Diplomaten, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Die Türkei hatte sich als eines von mehreren Nato-Ländern als Gastgeber des Spitzentreffens angeboten. „Wir wollen die Türkei nicht international aufwerten und den Eindruck vermeiden, dass die Nato die interne Politik der türkischen Regierung unterstützt“, zitierte „Die Welt“ aus Nato-Kreisen.

Streitpunkte sind aber nicht nur die Verhaftungswelle und die Menschenrechtsverletzungen in der Türkei. Nach wiederholter Kritik von Politikern aus Österreich an Erdogan will die Türkei nun durchsetzen, dass das Land von wichtigen Nato-Übungen ausgeschlossen wird.

Deutschland hat viele Streitpunkte mit der Türkei

Erst am Dienstag hatte die SPD-Bundestagsfraktion die Bundesregierung einstimmig dazu aufgefordert, die deutschen Soldaten vom Nato-Stützpunkt in Incirlik abzuziehen. Die Türkei hatte Bundestagsabgeordneten den Besuch der rund 260 deutschen Soldaten in Incirlik verboten, weil Deutschland türkischen Soldaten Asyl gewährt hat. Die Regierung in Ankara wirft ihnen Beteiligung am Putschversuch in der Türkei im Juli 2016 vor. Die Entscheidung der Bundesregierung über einen möglichen Abzug wird in den nächsten zwei Wochen erwartet.

Schwere Spannungen zwischen Deutschland und der Türkei gibt es auch wegen des in der Türkei inhaftierten deutschen Journalisten Deniz Yücel. Das Auswärtige Amt hatte letzte Woche gefordert, Yücel unverzüglich freizulassen. Insgesamt sitzen damit weiter sechs deutsche Staatsbürger in der Türkei im Gefängnis.

Wie die Zeitung weiter berichtete, ist Belgien bereit, 2018 ein Gipfeltreffen in Brüssel auszurichten. Ein Beschluss dazu soll demnach auf dem Treffen der Nato-Verteidigungsminister Ende Juni fallen.

Von RND/dpa/kha