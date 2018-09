Berlin

Der Unmut in der SPD über die Versetzung von Hans-Georg Maaßen ins Innenministerium hat Folgen: Parteichefin Andrea Nahles will die Causa Maaßen nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) neu verhandeln. Dazu hat sie einen Brief mit der Forderung an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) geschrieben. Die SPD hat für 17.30 Uhr eine Stellungnahme in Würzburg angekündigt.

In dem Brief schreibt Nahles, CDU, CSU und SPD hätten die Regierung gemeinsam gebildet, um das Leben der Menschen zu verbessern und verloren gegangenes Vertrauen in die Politik wieder herzustellen. „In diesem Geiste haben wir uns am vergangenen Dienstag gemeinsam beraten und ein Verfahren in der Causa Maaßen verabredet.“

„Haben uns geirrt“

Weiter schreibt Nahles: „Die durchweg negativen Reaktionen aus der Bevölkerung zeigen, dass wir uns geirrt haben. Wir haben Vertrauen verloren, statt es wiederherzustellen. Dies sollte Anlass für uns gemeinsam sein, innezuhalten und die Verabredung zu überdenken. Es ist offensichtlich mit dem Gerechtigkeitsempfinden vieler Menschen nicht vereinbar, dass Herr Maaßen als Ergebnis seiner Arbeit zwar abgezogen werden muss, gleichzeitig aber – wenn auch an anderer Stelle – befördert wird.“

Nahles innerhalb ihrer Partei massiv unter Druck geraten. Die Forderung der SPD, Maaßen aus dem Amt des Verfassungsschutzchefs zu entfernen, hat sie zwar mit umgesetzt. Jedoch hat viele Mitglieder entzürnt, dass Maaßen als Staatssekretär ins Innenministerium versetzt und damit de facto befördert wird. Zudem muss ein SPD-Staatssekretär dort seinen Posten verlassen.

Merkel, Seehofer und Nahles hatten bei einem zweiten Krisentreffen vereinbarten, dass Maaßen abgelöst, aber zum Innenstaatssekretär befördert wird.

Von RND/ngo