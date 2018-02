Nahles und Merkel – ziemlich beste Feindinnen

Berlin. Der Raum bietet einen fast grenzenlosen Blick über das Berliner Regierungsviertel, unten fließt die Spree zwischen Abgeordnetenhaus und Reichstagsgebäude entlang; im Hintergrund lassen sich Kanzleramt und Hauptbahnhof erahnen. Das Eckzimmer der neuen Chefin der SPD-Fraktion würde machtvoll und beeindruckend wirken, wäre da nicht das Kinderspielzeug, das über den gesamten Boden verteilt herumliegt. „Entschuldigung“, sagt Andrea Nahles, „ich bin gerade erst hier eingezogen, es sieht noch chaotisch aus.“

Anfang Oktober 2017, vierter Stock im Berliner Jakob-Kaiser-Haus. Hier hat gerade ein Umzug stattgefunden. Thomas Oppermann hat das Büro verlassen, die neue Bewohnerin dieses Raumes heißt An­drea Nahles. Es ist ein wichtiger Schritt zur Macht, den sie lange und geschickt vorbereitet hat. Sie ist die erste Fraktionschefin in der Geschichte der SPD. Ein wichtiger Job, welcher der Mutter einer kleinen Tochter Flexibilität abverlangt. Da wird das Büro schon einmal zum Spielzimmer umfunktioniert, während Nahles Akten studiert.

Ein Vierteljahr und eine Regierungskrise später steht Andrea Nahles davor, auch den Parteivorsitz der SPD zu übernehmen. Sie wird auf Martin Schulz folgen, so der Beschluss der SPD-Spitze am vergangenen Mittwoch.

Die erste Frau an der Spitze der SPD: Andrea Nahles im Willy-Brandt-Haus. Quelle: GETTY IMAGES

Mit dem Aufstieg von Andrea Nahles werden die beiden noch immer größten und mitgliederstärksten Parteien erstmals von Frauen geführt. Das sollte im Jahr 2018 eigentlich keine Meldung mehr wert sein, aber beide Parteien haben sich schwergetan mit dem Aufstieg der Frauen, mit der Gleichberechtigung. Deswegen lohnt sich ein näherer Blick.

Angela Merkel wurde jahrelang in der CDU unterschätzt, die mächtigen Ministerpräsidenten haben sie stets für eine Übergangsvorsitzende gehalten. Das war vor 18 Jahren. Auch Andrea Nahles wurde in der SPD lange unterschätzt. Sie war die Juso-Vorsitzende, die nervige Linke, die Strippenzieherin. Bis sie plötzlich in der vergangenen Legislaturperiode als akribische Arbeitsministerin zu einer geschätzten Politikerin über die Parteigrenzen hinaus wurde. Und bis sie es mutmaßlich persönlich war, die auf dem SPD-Parteitag im Januar die Mehrheit dafür sicherte, dass die SPD überhaupt Koalitionsverhandlungen mit der Union führen konnte.

Zusammenarbeit – aber auf Zeit

Nahles und Merkel werden nun wohl Koalitionspartner, sie werden die zentralen Figuren dieser Legislaturperiode werden. Und doch wird die Zusammenarbeit irgendwann brechen. Brechen müssen. Denn vor der Bundestagswahl werden aus den Partnern Merkel und Nahles Kontrahenten. Wer ist also diese Andrea Nahles?

Sonntag, 21. Januar, das alte Regierungsviertel in Bonn. Am Nachmittag ist die Stimmung im World Conference Center am Boden, die SPD debattiert über mögliche Koalitionsverhandlungen mit der Union. Martin Schulz ist krank, er schleppt sich zu dem Parteitag, seine Rede wirkt matt und energielos. Die Gegner um Juso-Chef Kevin Kühnert sind gut organisiert, die Mehrheit der Parteispitze scheint in Gefahr.

Dann kommt Nahles. „Ich habe in der Regierung den Mindestlohn durchgesetzt, wie verrückt noch mal“, sagt sie in ihrer Rede. „Wir können mit den Konservativen nicht alles durchsetzen.“

Nahles hat Martin Schulz gerettet – zunächst

Nahles kämpft darum, dass die SPD-Funktionäre den Koalitionsverhandlungen zustimmen. „Wir geben doch die SPD nicht auf, wenn wir mit den anderen regieren“, ruft sie, lauter werdend.

Dann geht es weiter.

Der blöde Dobrindt.

Die Bürger zeigen uns doch einen Vogel.

Wir werden verhandeln, bis es quietscht.

Nahles Rede im Video:

Der Applaus ist donnernd, An­drea Nahles rettet an diesem Sonntag die SPD vor dem Sturz ins Chaos und für den Moment auch Martin Schulz. Es ist einer der wichtigsten Tage in ihrer politischen Karriere, denn Nahles beweist an diesem Tag zwei Qualitäten, die bei ihr immer wieder in Zweifel gezogen wurden. Zum einen, dass sie mit ihren Reden begeistern, mitreißen kann. Zum anderen unverhandelbare Loyalität zu ihrem Parteichef – trotz Differenzen mit Schulz.

Nahles hat einen fragwürdigen Ruf: als Meuchlerin

Letzteres ist womöglich noch wichtiger, denn im Laufe von mehr als zwei Jahrzehnten in der Spitzenpolitik hat sie sich den fragwürdigen Ruf einer Parteichef-Meuchlerin eingefangen. 2005 brachte sie Franz Müntefering zu Fall, weil sie erfolgreich gegen dessen Generalsekretärsvorschlag opponierte. Und beim legendären Mannheimer Parteitag 1995 war sie als Juso-Chefin in der Rolle des heutigen Kevin Kühnert, als Rudolf Scharping von Oskar Lafontaine nach einer matten Rede gestürzt wurde.