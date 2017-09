Nahles sorgt für Empörung im Netz

Andrea Nahles ist als Provokateurin bekannt. In diesem Fall soll es aber gar nicht so gemeint gewesen sein. © dpa

„In die Fresse“

Die neue SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles sagt: Das sei doch alles nur ein Scherz gewesen. Über den Satz „und dann kriegen sie in die Fresse“, hätten auch Unionskollegen gelacht. Viele im Netz sehen das anders – und empören sich. Außer Jan Böhmermann.

Hannover. Der Satz sorgt für Aufsehen. Gefragt danach, wie der Abschied von den Kabinettskollegen der Union gewesen sei, sagte die frisch gebackenen SPD-Fraktionsvorsitzende am Mittwoch auf einer Pressekonferenz: „Etwas wehmütig. Aber ab morgen kriegen sie in die Fresse.“ In den Tagesthemen rechtfertigte sich die bisherige Arbeitsministerin Andera Nahles: „Ich habe einen Spruch gemacht und die Kolleginnen und Kollegen der CDU haben darüber gelacht – also ich glaube, das ist klar als Scherz erkennbar.“

Dennoch hagelt es Kritik im Netz:

Dass jemand "auf die Fresse kriegt" will ich von niemandem hören, weder links noch rechts. Wo bleibt der Anstand, Frau #Nahles? — Ria Schröder (@ria_schroeder) September 27, 2017

Michelle Obama: "When they go low, we go high".

Andrea Nahles: "Ab morgen kriegen sie in die Fresse." — Robin Alexander (@robinalexander_) September 27, 2017

Das ist nicht kämpferisch, sondern dämlich. Die Verrohung der Sprache kriegen auch unsere Kinder mit. https://t.co/3Arc6H4yOV? @handelsblatt — Sigmund (@ThomasSigmundHB) September 27, 2017

Auch Mitglieder der CDU/CSU springen auf die Nahles-Äußerung an – so wie die Vorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz, Julia Klöckner:

"Ab morgen kriegen sie in die Fresse" Nahles verspricht neues Profil der SPD-Bundestagsfraktion. Schon gelungen #KulturdesanständigenUmgangs — Julia Klöckner (@JuliaKloeckner) September 27, 2017

Andere verteidigen die frühere Arbeitsministerin, darunter der Satiriker Jan Böhmermann:

sorry leude aber ich find andrea nahles in die fresse spruch megalustig — Jan Böhmermann (@janboehm) September 27, 2017

Andrea #Nahles ' Satz war ein (missratener!) Scherz. Wenn Journalisten das ausblenden, wird Politik zur komplett humorfreien Zone #Fresse — Margarete v. Ackeren (@1vanAckeren) September 28, 2017

Wenn man eine erkennbar scherzhafte Aussage zitiert, gehört "(lacht)" oder "scherzte sie" zur journalistischen Einordnung. #nahles #fresse — Hendrik Wieduwilt (@hwieduwilt) September 27, 2017

