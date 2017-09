Mit großer Mehrheit

Mit großer Mehrheit hat die SPD Andrea Nahles zu ihrer Fraktionsvorsitzenden im Bundestag gewählt. 14 Mitglieder stimmten gegen die ehemalige Arbeitsministerin.

Berlin. Mit Andrea Nahles an der Spitze will sich die SPD im Bundestag von ihrer historischen Wahlniederlage erholen. Die 47 Jahre alte bisherige Arbeitsministerin erhielt am Mittwoch in der Fraktion 137 von 152 abgegebenen Stimmen. 14 Abgeordnete stimmten gegen Nahles, es gab eine Enthaltung, wie es aus Teilnehmerkreisen hieß. Das entspricht einer Zustimmung von rund 90 Prozent.

Von RND/dpa