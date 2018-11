Hannover

Für die AfD könnte es derzeit besser laufen. In der Woche, in der immer neue Details zu umstrittenen Spenden an Landesverbände der Partei öffentlich geworden sind, fällt sie auch in einer Umfrage deutlich. Im „Trendbarometer“ für RTL und n-tv weist Forsa die AfD nur noch mit 12 Prozent aus. Zum ersten Mal seit Januar liegt die Partei damit unter ihrem Ergebnis von der Bundestagswahl 2017.

Gut läuft es hingegen für Union und Grüne. CDU/CSU erreichen 28 Prozent und beenden damit ihre Talfahrt in der Umfrage. Die Grünen sind deutlich zweitstärkste Kraft und erhalten unverändert 23 Prozent. Damit steht sie weiterhin weit vor der SPD (14 Prozent).

FDP und Linke liegen gleichauf

FDP und Linke erreichen in der Forsa-Umfrage jeweils 9 Prozent.

Forsa hat für seinen „Wahltrend“ nach eigenen Angaben zwischen dem 12. und 16. November 2503 Wähler und Wählerinnen befragt.

Von pach/RND