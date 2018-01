Auch Intel-Prozessoren sind von einer schwerwiegenden Sicherheitslücke betroffen.

© dpa

Weißes Haus

NSA war Computerchip-Schwachstelle unbekannt

Nachdem die jahrelange Schwachstelle in Computerchips und das daraus resultierende Datenleck in dieser Woche für Furore sorgte, rückte die Frage in den Blickpunkt, ob amerikanische Geheimdienste vom Sicherheitsloch wussten. Ein Sicherheitskoordinator im Weißen Haus erklärte nun, dem NSA war der Fall nicht bekannt.