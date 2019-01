Düsseldorf

Dutzende Frauen buhlen um einen Mann, lassen sich von ihm mit einer Rose in die nächste Runde wählen. Sie flirten, knutschen und tun auch sonst einiges, um die Gunst des Mannes zu erringen. Das ist das Rezept der RTL-Sendung „Der Bachelor“. Eine Sendung zum Fremdschämen, finden so manche in den sozialen Medien – und das Rollenbild der Frau in der TV-Show wird ebenfalls von vielen in Frage gestellt.

Kein Wunder, dass sich da auch eine Staatssekretärin so ihre Gedanken macht, wenn sie den Mann daheim beim „ Bachelor“-Gucken erwischt. So geschehen nun bei Serap Güler, Staatssekretärin in NRW. Via Twitter äußert sie ihre Empörung über den TV-Geschmack ihres Gatten – wenn auch sicherlich nicht ganz so ernst gemeint.

Einige ihrer Follower jedenfalls nehmen es mit Humor. „Das riecht nach Scheidung“, schreibt etwa ein Twitterer. „Hat er Ihnen trotzdem eine Rose gegeben“, fragt ein anderer. Und bei einem dritten heißt es: „Jeden Abend Arte ist auch keine Lösung“.

Von RND/das