Mit dieser Videoaufnahme war nach dem U-Bahn-Treter gefahndet worden.

Polizei verhaftet Bulgaren

Mutmaßlicher U-Bahn-Treter kommt vor Haftrichter

Svetoslav S., der mutmaßliche Haupttäter der brutalen Fußtritt-Attacke in einem U-Bahnhof in Berlin-Neukölln, kommt heute vor den Haftrichter. Am Sonnabend haben Polizisten den Bulgaren in einem Reisebus verhaftet.