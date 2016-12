Mit dieser Videoaufnahme war nach dem U-Bahn-Treter gefahndet worden.

Berlin

Mutmaßlicher U-Bahn-Treter festgenommen

Der mutmaßliche Haupttäter der brutalen Fußtritt-Attacke in einem U-Bahnhof in Berlin-Neukölln ist am Samstagnachmittag in Berlin festgenommen worden. Das bestätigte ein Polizeisprecher.