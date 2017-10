Ein 40 Jahre alter Mann wird verdächtigt, der militanten islamistischen Szene anzugehören.

© dpa

Angst vor Anschlag

Mutmaßlicher Islamist in Berlin festgenommen

In der Nacht zum Mittwoch hat die Polizei in Berlin einen 40 Jahre alten Mann mit „gesteigerter Gewaltbereitschaft“ festgenommen. Er steht im Verdacht, dem islamistischen Umfeld anzugehören. Bei ihm wurden Waffen und große Mengen an Munition gefunden. Hat er einen Anschlag geplant?