Muslime in der neuen Ditib-Zentralmoschee in Köln.

© dpa

Kommentar

Muslim-Demo – die verpasste Chance

Muslime wollen am Sonnabend in Köln mit einem Friedensmarsch ein Zeichen gegen islamistischen Terror setzen. Nicht dabei sein wird der größte Islam-Dachverband in Deutschland, Ditib – und viele andere gesellschaftliche Gruppen. Schade um eine verpasste Gelegenheit, meint Dieter Wonka.