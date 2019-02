Russisch-amerikanische Auseinandersetzung in der zweiten Reihe. Sie zeigen: Es geht oft auch einfach darum, wer zum Schluss den Schwarzen Peter hat.



Russlands Vize-Außenminister Sergej Rybakov wirft den USA vor, gar kein Interesse daran zu zeigen, über eine Fortsetzung des Abrüstungsvertrags INF zu verhandeln. Es gebe das „wachsende Risiko“, dass die US-Regierung die Gespräche so lange verzögere, bis die Frist dafür auslaufe. „Das wäre ein Schlag für die internationale Sicherheit. Diesen Schlag hätten die USA der Welt zugefügt."



Andrea Lee Thompson, US-Unterstaatssekretärin für Rüstungskontrolle, widerspricht: Regierungsvertreter beider Seiten hätten sich sehr wohl getroffen. Dann wendet sie sich ans Publikum und bittet um Ratschläge, „wie der nächste Schritt sein sollte“ bei der Rüstungskontrolle.



Moderator Richard Burt, ehemaliger US-Botschafter in Deutschland, grätscht dazwischen. Es sei doch etwas seltsam, dass Thompson jetzt die Runde um Ideen bitte: „Bevor man eine Entscheidung trifft, wäre es gut einen Plan zu haben.“