FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff richtet aus dem Plenum eine Frage an Außenminister Maas – und lässt darin Zweifel an der vom Außenminister beschworenen Allianz der Multilateralisten erkennen. Wenn diese Allianz lediglich ein Netzwerk sein solle und kein festes Format habe, dann frage er sich, so Lambsdorff: "Was ist so eine Allianz dann wert?" Er hielte ein Format für richtig, so der FDP-Mann. Maas kontert, dass man nicht gleichzeitig für den Erhalt internationaler Organisationen eintreten und bestehende durch neue infragestellen könne.