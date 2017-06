Seyran Ates bei der Einweihung der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin.

Islam

Moschee-Gründerin Ates: „Liberale Muslime werden bedroht“

Frauenrechtlerin Seyran Ates hat in Berlin-Moabit eine liberale Moschee gegründet. Islamverbände griffen sie dafür scharf an. Die Gruppe ihrer Unterstützer dagegen ist klein. Viele liberale Muslime hielten aus Angst vor Repressionen still, so Ates in einem Interview der Zeitung „Die Welt“.