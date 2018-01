„Monsieur Europa“ trifft „Mrs Brexit“

Macron in Großbritannien

Beim franko-britischen Gipfel im südenglischen Sandhurst will Präsident Macron die heißen Eisen anfassen: Es geht um gemeinsame Verteidigungsprojekte und einen neuen Einwanderungsvertrag. Ein Knackpunkt dürfte die angespannte Situation in Calais werden.

Paris. Die Brexit-Verhandlungen werfen zwar ihren Schatten auf das heutige Arbeitstreffen zwischen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britischen Premierministerin Theresa May voraus. Auf dem Tagesprogramm in der Königlichen Militärakademie im südenglischen Sandhurst steht der Austritt Großbritanniens aus der EU allerdings nicht offiziell – schließlich kümmert sich weiterhin EU-Kommissar Michel Barnier, ein Landsmann Macrons, um die heiklen Gespräche. Und Barnier wird nicht mit der französischen Delegation anreisen, wie der Élysée-Palast in einem Anflug von Humor vorab wissen ließ. Trotzdem dürfte der Brexit im Raume stehen.

Das Thema Calais nagt an der Beziehung zwischen beiden Staaten

Frankreichs Präsident kommt einerseits zu diesem bilateralen Gipfel, um für beide Nationen wichtige Projekte in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung und Kultur zu besprechen sowie das Dauer-Reizthema Calais: Von der nordfranzösischen Hafenstadt aus versuchen seit Jahren Flüchtlinge die Reise nach Großbritannien. Wer welchen Anteil an den Grenzkontrollen übernimmt, für die Kosten aufkommt und sich um die unerwünschten Gestrandeten kümmert, ist trotz des 2004 in Kraft getretenen „Vertrags von Touquet“, der dies regeln soll, ein stetiger Zankapfel zwischen beiden Ländern.