Mit Anlauf in den Fettnapf

Linkspartei

Die Linke bewegt sich gegenwärtig im Windschatten aller politischer Debatten über mögliche Regierungskonstellationen in Berlin. Dabei bietet sie im Moment wieder jede Menge Unterhaltung.

Berlin. Eigentlich könnte die Linke in Berlin ruhig vor sich hin arbeiten. Sie ist nirgendwo beteiligt – nicht an Sondierungen, nicht am Ausloten irgendwelcher neuer Regierungskonstellationen oder wie Parteichef Bernd Riexinger sagt: „Die Linke ist in die ganzen Prozesse nicht verwickelt.“ Sie ist einfach nur Oppositionspartei. Selbst die nach der Wahl frisch aufgebrochenen Grabenkämpfe zwischen den Parteivorsitzenden Katja Kipping und Riexinger auf der einen sowie den Fraktionschefs Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch auf der anderen Seite endeten auf einer Fraktionsklausur mit einem vorläufigen Waffenstillstand - allein der Sekundant des Duells, Bundesgeschäftsführer Matthias Höhn, warf hin.

Nun schleicht sich jedoch erneut Unruhe in Partei und Fraktion. Das liegt im Grunde genommen an zwei Dingen: der Furcht vorm Aufbrechen der alten, ungelösten Konflikte an der Spitze durch mögliche Neuwahlen und dem Kochen eigener Süppchen durch Wagenknechts Mann Oskar Lafontaine. Linke stehen gegen Linke, gemäßigte Reformer gegen radikalere Genossen, dazwischen viele, die sich keiner dieser beiden Gruppen zugehörig fühlt.

Im Fall von Neuwahlen droht der neue kommissarische Bundesgeschäftsführer, der frühere Berliner Wirtschaftssenator Harald Wolf, wie sein Vorgänger zwischen Baum und Borke zu geraten. Er müsste rasch einen Wahlkampf und dessen Finanzierung organisieren – „ein tolles Geschenk zum Einstieg“, sagt er – und zusehen, dass die Kandidaten glänzen. Dazu äußert Wolf zurückhaltend, dass die Linke sich „geschlossen, professionell und in geordneten Bahnen“ präsentieren würde.

Auch Linken-Chefin Katja Kipping sagt, ihre Partei ginge ohne Scheu in mögliche Neuwahlen: „Wir sind vorbereitet, wir können sogar profitieren.“ Sie sehe keinen Grund für erneute Personaldebatten. Der Parteiführung ist klar, dass es objektiven Druck zu Disziplin und Geschlossenheit gibt. Ausgemacht ist es nämlich angesichts der schwierigen politischen Lage in Berlin nicht, ob sie ihr Ergebnis von 9,2 Prozent (69 Abgeordnete) vom 24. September im Falle eines erneuten Urnengangs halten könnten. Also, Ruhe ist eigentlich oberste Genossenpflicht.

Ausgerechnet die wird immer wieder aus Richtung Saar gestört. Oskar Lafontaine möchte nicht als Polit-Rentner ins Altenheim für verdienstvolle Linke abgeschoben werden und mischt gern mit. Das begann nach der Wahl mit Forderungen, die Parteispitze möge ihr Eiapopeia in der Flüchtlingspolitik aufgeben und die Realität zur Kenntnis nehmen – nicht jeder Asylsuchende könne in Deutschland bleiben, weil das den Druck auf prekär beschäftigte Deutsche erhöhen würde und die dann lieber AfD wählten. Angesichts der Schwäche von Linken und SPD ist sein neuestes Projekt eine linke Sammlungsbewegung nach dem Vorbild von „La France insoumise“ des EU-kritischen Franzosen Jean-Luc Mélenchon, „Podemos“ in Spanien oder Ansätzen des britischen Labour-Chefs Jeremy Corbyn. Reaktionen testet Lafontaine gegenwärtig in Interviews, sie sind bislang aber eher verhalten ausgefallen. Linken-Chefin Kipping, die zu seinen innerparteilichen Lieblingsgegnerinnen zählt, versucht ihm Wind aus den Segeln zu nehmen, indem sie appelliert, eine „fortschrittliche Sammlungsbewegung kritischer Köpfe, Gewerkschafter und anderer Linker“ zu bilden. „Aber nicht als Partei und nicht nach dem Modell Mélenchon“, entgegnet sie Lafontaine kühl. „Es gibt ja uns.“