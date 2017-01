Der tschechische Innenminister Milan Chovanec spricht am Prager Flughafen mit Journalisten. Nach einer Bombendrohung musste einen Tag vor Silvester eine polnische Maschine in der tschechischen Hauptstadt notlanden.

Tschechien

Minister will Bürger gegen Terroristen bewaffnen

Als Reaktion auf die Terrorangriffe von Nizza und Berlin will der tschechische Innenminister Milan Chovanec das Recht auf Schusswaffenbesitz in der Verfassung verankern. Das könne zur Sicherheit im Land beitragen, so Chovanec.