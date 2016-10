Ab dem 1. Januar 2017 steigt der Mindestlohn auf 8,84 Euro pro Stunde.

© dpa

Ab 1. Januar 2017

Mindestlohn steigt auf 8,84 Euro

34 Cent pro Stunde, 54,50 Im Monat oder 650 Euro – so viel mehr verdienen Vollzeitbeschäftigte auf Mindestlohnbasis ab dem 1. Januar 2017. Das beschloss das Kabinett am Mittwoch in Berlin.