Mindestens zwei Menschen sterben bei IS-Angriff auf TV-Sender

Kabul

Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Start haben in der afghanischen Hauptstadt den TV-Sender Schamschad überfallen. Als Polizisten getarnt haben die Angreifer mindestens zwei Angestellte getötet.

Kabul. Mehrere Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) haben in der afghanischen Hauptstadt Kabul den großen TV-Sender Schamschad angegriffen und mindestens zwei Menschen getötet. Eine Angestellte und ein Wächter seien tot, sagte der Sprecher des Innenministeriums, Nadschib Danisch. Augenzeugen berichteten von vielen Verletzten, die sich teils blutverschmiert über die Außenmauern des Geländes retten konnten.

Ob die Zahl der Opfer noch zunehmen wird, blieb zunächst unklar. Aber knapp drei Stunden nach Beginn des Anschlags nahm der Sender sein Programm wieder auf, um als erster über das Ende des Angriffs zu berichten. Die Fernsehbilder zeigten unter anderem Reporter und Techniker, die offenbar wieder an ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt waren, während noch Spezialkräfte im Haus waren. Der Chef der Kabuler Kriminalpolizei, Mohammed Salim Almas, sagte, man sei noch dabei, das Haus zu durchkämmen. „Wir wissen nicht, ob sich nicht noch Aufständische in den oberen Stockwerken verstecken.“

Gegen 10.45 Uhr am Morgen (Ortszeit) hatte sich offenbar zuerst ein Selbstmordattentäter am Tor des Senders in die Luft gesprengt. Dann waren laut Polizei „zwei oder drei Angreifer“ in das Haus gerannt.

Angreifer trugen Polizeiuniformen

Der Chefredakteur des Senders, Abed Ehsas, der verletzt wurde, sagte von einem Klinikbett aus dem Sender Tolo TV, dass die Angreifer Polizeiuniformen getragen hätten. „Sie haben Handgranaten auf unsere Wächter geworfen.“ Dann seien sie in die Büros gestürmt und hätten auf jeden geschossen, den sie gesehen hätten. Die meisten Mitarbeiter seien entkommen, einige seien aus Fenstern gesprungen.

Ein Augenzeuge, der in der Nachbarschaft lebt, Mudschib Hanan, zählte mindestens drei Explosionen. Dann sah er „blutverschmierte Menschen“ über die Mauer des Senders klettern. Ein Schamschad-Kameramann, Nusrat Dewguli, erzählte, dass er mit vielen Kollegen aus dem zweiten Stock des Hauses auf das Gelände des benachbarten Olympia-Stadions entkommen sei.

Es ist bereits der 18. schwere Anschlag in Kabul in diesem Jahr. Der IS war für mehrere davon verantwortlich - darunter eine mehrstündige Schießerei in einem Militärkrankenhaus, bei der mindestens 49 Menschen starben. Erst am 20. Oktober hatte sich ein Selbstmordattentäter des IS in einer schiitischen Moschee in West-Kabul in die Luft gesprengt und 71 Menschen getötet.

Von RND/dpa