Trumps Sicherheitsberater

Gegenwind für Trumps Nationalen Sicherheitsberater Mike Flynn. Nach Informationen des Nachrichtensenders CNN ermitteln Geheimdienste und FBI, weil Flynn im Dezember mit dem russischen Botschafter in den USA telefoniert hat.

Washington. Die US-Ermittler untersuchen fünf Telefonate, die Flynn am 29. Dezember 2016 mit dem Botschafter der Russischen Föderation in den USA, Sergej Kisljak, geführt hat. Die Ermittlungen, so CNN, seien Teil einer größer angelegten Geheimdienst-Operation gegen russische Aktivitäten in den Vereinigten Staaten.

Die Anrufe seien, so Geheimdienstler zu dem Sender, routinemäßig abgehört worden. Doch einige Inhalte der Gespräche hätten hinreichende Bedenken ausgelöst, um die Ermittler aktiv werden zu lassen.

In einer Stellungnahme sagte ein Trump-Sprecher, das Weiße Haus habe „keinerlei Hinweis of irgendeine Ermittlung oder auch nur einen Anlass, der eine solche Untersuchung hätte auslösen können.“ Die Gespräche wurden just an dem Tag geführt, an dem die Obama-Regierung weitere Sanktionen gegen Russland verkündet und 35 russische Diplomaten des Landes verwiesen hatte.

Von RND/dk