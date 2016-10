First Lady Michelle Obama bei ihrer Rede in Manchester/New Hampshire.

© dpa

Rede im Wahlkampf

Michelle Obama demontiert Trump

Michelle Obama hat genug vom Benehmen des republikanischen Kandidaten. In einer Wahlkampfrede in New Hampshire sagte sie, Donald Trumps Bemerkungen hätten sie im Mark erschüttert. Seine Kommentare seien schändlich und inakzeptabel.