Möglicher Terror-Hintergrund

Der Angriff auf zwei Polizisten in der belgischen Hauptstadt Brüssel hat womöglich einen terroristischen Hintergrund. Das gab die belgische Staatsanwaltschaft nun bekannt.

Brüssel. Die Messerattacke auf zwei Polizisten am Mittwoch in Brüssel hat womöglich einen terroristischen Hintergrund. Die Justiz habe Kenntnis von einigen „Hinweisen“, die darauf schließen ließen, sagte ein Sprecher der belgischen Staatsanwaltschaft. Ein Mann hatte die beiden Beamten zuvor während einer Polizeikontrolle auf einer Hauptstraße der Brüsseler Gemeinde Schaerbeek angegriffen. Die Polizisten waren nach Angaben der Polizei in Zivil unterwegs.

Einer von ihnen wurde bei der Attacke am Hals, der andere am Bauch verletzt, ihre Verletzungen waren aber nicht lebensgefährlich. Der Angreifer wurde nach der Tat angeschossen und festgenommen. In Belgien herrscht erhöhte Wachsamkeit, seit bei islamistischen Anschlägen am Brüsseler Flughafen und in einem U-Bahnhof im EU-Viertel im März 32 Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt worden waren. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekannte sich zu den Anschlägen.

Von RND/afp

Schaerbeek