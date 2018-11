Berlin

Die erste Runde der prominenten Kandidaten für den CDU-Vorsitz soll noch vor den Regionalkonferenzen in dieser Woche stattfinden. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Gesundheitsminister Jens Spahn und Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz sollen sich nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland/RND am Freitagnachmittag im Frauenunion-Vorstand in Berlin vorstellen. Die Frauenunion hat sich als eine der wenigen Unions-Vereinigungen bereits auf ihren Favoriten für den Parteivorsitz festgelegt und sich für Kramp-Karrenbauer ausgesprochen.

Die Regionalkonferenzen sollen in der kommenden Woche starten.

Am Donnerstagmorgen hatte Merz sich mit einer Gruppe der im vergangenen Jahr in den Bundestag gewählten Unions-Abgeordneten getroffen. Er muss sich darum bemühen, Vertreter von Junger Union und Wirtschaftsflügel auf seine Seite zu ziehen, die auch von Spahn umworben werden. Merz wurde am Mittwoch vom als konservativ geltenden hessischen Kreisverband Fulda nominiert, der damit dem nordrhein-westfälischen Heimatverband des derzeitigen Aufsichtsratschefs des Vermögensverwalters Blackrock zuvor kam. Spahn soll am Freitagabend von seinem ebenfalls nordrhein-westfälischen Heimat-Kreisverband Borken als Kandidat aufgestellt werden. Kramp-Karrenbauer wurde von ihrem saarländischen Landesverband nominiert.

Von Daniela Vates/RND