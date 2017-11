Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)

Dieselgipfel

Merkel will Milliarden-Sofortprogramm auf den Weg bringen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will beim Dieselgipfel am Dienstag mit einem Förderprogramm für Kommunen in Höhe von einer Milliarde Euro kurzfristig Fahrverboten entgegenwirken. Das erfuhr das RedaktionsNetzwerk Deutschland aus einem Entwurf der Beschlussvorlage für das Spitzentreffen im Kanzleramt.