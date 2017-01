Abschied von Roman Herzog

Führende Politiker haben sich am Mittwoch in das Kondolenzbuch für den verstorbenen Altbundespräsidenten Roman Herzog eingetragen. Bundespräsident Joachim Gauck schrieb in seiner Würdigung: „Er war ein Segen für unseren Rechtsstaat, für unsere Demokratie, für unser ganzes Land.“

Berlin . Auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hinterließ eine Widmung in dem Kondolenzbuch. Sie dankte dem Verstorbenen für manchen guten Rat. Sie trauere „um den beliebten und im wahrsten Sinne bürgernahen Bundespräsidenten Roman Herzog“, der sich in verschiedenen Funktionen um Deutschland und die Demokratie verdient gemacht habe. Herzog, der von 1994 bis 1999 Bundespräsident war, war am Dienstag im Alter von 82 Jahren gestorben.

Der SPD-Vorsitzende und Vizekanzler Sigmar Gabriel schrieb: „Man muss das Leben nehmen wie es ist - aber man darf es nicht so lassen. Das scheint mir das Lebensmotto von Roman Herzog gewesen zu sein.“ Er äußerte große Dankbarkeit für die enormen Leistungen von Herzog für das demokratische Deutschland.

„Berlin nimmt Abschied von einem Ehrenbürger der Stadt“

Berlins Regierungschef Michael Müller und Abgeordnetenhauspräsident Ralf Wieland (beide SPD) nahmen ebenfalls Abschied. Beide unterzeichneten im Roten Rathaus unter den von Müller geschriebenen Worten „Berlin nimmt Abschied von einem bedeutenden Bundespräsidenten und Ehrenbürger unserer Stadt“. Alle Berliner können sich bis zum kommenden Dienstag im Rathaus ebenfalls in das Kondolenzbuch eintragen. Ab Freitag liegen Kondolenzbücher in der Villa Hammerschmidt in Bonn und im Schloss Bellevue aus. Alle Bürger können sich dort eintragen.

Kondolenzbücher in Berlin, Bonn und Jagasthausen

Am Sonntag können auch Bürger im baden-württembergischen Jagasthausen dem Politiker schriftlich eine letzte Ehre erweisen. Das teilte die Gemeinde im Kreis Heilbronn am Mittwoch mit. Herzog hatte zuletzt mit seiner Frau Alexandra Freifrau von Berlichingen auf der Götzenburg in Jagsthausen, einem Ort mit rund 1900 Einwohnern, gelebt.

Für den verstorbenen Altbundespräsidenten wird es einen Staatsakt geben. Der Zeitpunkt und der Ort der offiziellen Trauerfeier stehen allerdings noch nicht fest.

