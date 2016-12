Die CDU hat ihren zweitägigen Bundesparteitag in Essen begonnen. Im Mittelpunkt stehen am Dienstag die Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie ihre Wiederwahl zur Parteichefin. © AFP

CDU-Parteitag

Seit fast 17 Jahren steht Angela Merkel an der Spitze der CDU. Heute will sie wiedergewählt werden. Das Ergebnis wird zeigen, ob die Partei hinter ihr und ihrer vierten Kanzlerkandidatur steht.

Essen. Der CDU-Parteitag in Essen hat begonnen. Bundeskanzlerin Angela Merkel will sich an diesem Dienstag zum neunten Mal zur CDU-Vorsitzenden wählen lassen. Sie steht seit fast 17 Jahren an der Spitze ihrer Partei und will sie 2017 auch zum vierten Mal in den Bundestagswahlkampf führen.

Vor zwei Jahren war die heute 62-Jährige mit 96,7 Prozent der Stimmen bestätigt worden. Ihr bestes Ergebnis stammt aus dem Jahr 2012. Damals kam sie auf 97,9 Prozent. Eine Gegenkandidatur gibt es – wie bei den vergangenen Wahlen – nicht.

Merkel gab zum Auftakt des Parteitags in der Ruhr-Metropole einen Wahlsieg der CDU in Nordrhein-Westfalen als Ziel für das nächste Jahr aus. Zur anstehenden Bundestagswahl will sie sich in ihrer Rede am Vormittag äußern. Die CDU wählt am Dienstag auch den kompletten Vorstand neu.

Die inhaltliche Debatte ist für Mittwoch geplant. Die CDU-Spitze hatte am Montag unter anderem auf Druck des baden-württembergischen Innenministers und CDU-Vizevorsitzenden Thomas Strobl die Passagen zur Abschiebepolitik in dem Leitantrag verschärft. So soll etwa die Möglichkeit für den Ausreisegewahrsam von bisher wenigen Tagen auf vier Wochen verlängert werden.

