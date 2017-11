Merkel sollte bei Klimapolitik Macron folgen

Grünen-Chefin Peter

Grünen-Chefin Simone Peter fordert von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei ihrem für Mittwoch geplanten Besuch auf der UN-Klimakonferenz in Bonn ein klares Bekenntnis zum Umweltschutz.

Berlin. „Die Erwartungen an die Rede von Frau Merkel sind hoch“, sagte Peter den Zeitungen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). „Von Industrieländern wie Deutschland müssen angesichts weltweit steigender CO 2 -Emissionen jetzt Signale für einen ambitionierten Klimaschutz ausgehen - nicht länger mit schönen Worten, sondern endlich auch faktisch“, forderte Peter.

Die Grünen-Vorsitzende, die an den Sondierungen für ein Jamaika-Bündnis beteiligt ist, ruft die Kanzlerin dazu auf, sich den klimapolitischen Forderungen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron anzuschließen. „Um den Klimaschutz europaweit voranzubringen, sollte Frau Merkel die Ideen des französischen Präsidenten Macron für eine substanziellen CO 2 -Preis in Europa aufgreifen“, forderte Peter im Gespräch mit dem RND. Der europäische Emissionshandel biete in seiner derzeitigen Ausgestaltung kaum Anreize für die Emissionsminderung. Macron hatte einen Mindestpreis für den Emissionsrechtehandel der EU-Staaten pro Tonne CO 2 von 30 Euro gefordert – sechsmal so viel wie aktuell. Auch Macron wird für Mittwochnachmittag bei der Weltklimakonferenz in Bonn erwartet.

Von RND